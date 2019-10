Motociclista muore sull'Aurelia

(ANSA) - SAN VINCENZO (LIVORNO), 10 OTT - Un motociclista di 69 anni, originario di Novara, è morto in seguito a un incidente stradale accaduto oggi intorno alle 15.30 all'interno della galleria San Carlo a San Vincenzo (Livorno), sulla carreggiata sud della Variante Aurelia tra Livorno e Grosseto. Ancora incerta la dinamica, ma secondo una primissima ricostruzione della polstrada il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo poi sull'asfalto, forse dopo una collisione con un mezzo pesante. Al medico dell'ambulanza del 118 non è rimasto che constatare il decesso dell'uomo.

Sul posto, per i rilievi, è intervenuta anche la polizia stradale di Venturina con il supporto dei carabinieri che hanno provveduto a deviare il traffico sulla viabilità secondaria, poiché sul tratto interessato dall'incidente è stato interrotto per consentire i soccorsi.