Le vedute di Bellotto a Lucca

(ANSA) - LUCCA, 26 SET - Ruota intorno al nucleo di vedute di Lucca e in particolare al dipinto 'Piazza San Martino con la cattedrale' la mostra dedicata a Bernardo Bellotto, alla Fondazione Ragghianti di Lucca dal 12 ottobre al 6 gennaio.

Oltre al dipinto proveniente dalla York City Art Gallery, la rassegna propone 5 disegni di diversi luoghi intorno alla cattedrale e alla chiesa di Santa Maria Forisportam prestati per l'occasione dalla British Library. E' la prima volta che queste opere dell'artista nipote di Canaletto sono esposte insieme proponendo al pubblico una documentazione dettagliata della città di Lucca nel '700. La rassegna, curata da Bozena Anna Kowalczyk, vuole illustrare il viaggio di Bellotto in Toscana durante il quale dipinse anche alcune vedute di Firenze come 'Piazza della Signoria, Firenze' e 'L'Arno dal Ponte Vecchio fino a Santa Trinità e alla Carraia', entrambe del 1740. In mostra 20 opere: disegni, dipinti, documenti e scatti di due fotografi contemporanei che immortalano i soggetti dipinti da Bellotto.