Puntine da disegno sparse parco Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 21 SET - Il Comune di Livorno è stato costretto a chiudere d'urgenza stamani, per alcune ore, il parco di Villa Maria dopo che nel giardino sono state trovate "numerosissime puntine da disegno con la punta rivolta verso l'alto". Lo rende noto lo stesso Comune spiegando che sono stati alcuni proprietari di cani a segnalare quello che è stato definito un "insano gesto": probabilmente le puntine sono state messe per i cani ma costituivano un possibile pericolo per i bambini che frequentano l'area giochi. Il Comune ha anche spiegato che è stata presentata una denuncia.