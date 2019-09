Caso Dengue a Firenze, disinfestazione

(ANSA) - FIRENZE, 20 SET - Nuovo caso di Dengue a Firenze, si tratta di un uomo di ritorno da un viaggio in un paese tropicale e che al momento è ancora ricoverato in ospedale. Lo rende noto l'Asl Toscana centro spiegando che domani mattina i tecnici dell'igiene pubblica e nutrizione del dipartimento della prevenzione si attiveranno per le operazioni di disinfestazione delle zanzare nella zona di via Ghibellina. Si tratta di operazioni a scopo cautelativo, spiega una nota, per ridurre la densità delle zanzare presenti così da evitare la possibilità, anche se remota, che qualche zanzara possa essere infettata dal virus pungendo il malato e che lo trasmetta poi ad altri.