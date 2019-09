Maltrattata in famiglia, due denunciati

(ANSA) - SINALUNGA (SIENA), 16 SET - I carabinieri di Sinalunga (Siena) hanno denunciato per maltrattamenti in famiglia un 54enne italiano e il figlio 18enne, già con precedenti denunce a carico nonostante la giovane età. La denuncia è scattata a seguito delle dichiarazioni rilasciate dalla moglie 57enne dell'uomo al personale sanitario dell'ospedale Nottola di Montepulciano (Siena), dove la donna si era recata il 3 settembre scorso per una visita a causa delle lesioni subite. Dalle indagini dei carabinieri, anche attraverso l'ascolto di vicini di casa, sono emersi elementi di prova in merito alle condizioni di vita familiare che la donna era costretta a subire. Per la 57enne è stata attivata la procedura del codice rosso, secondo le recenti previsioni di legge.