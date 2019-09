Fioramonti, studenti sappiano innovare

(ANSA) - SIENA, 16 SET - "Abbiamo bisogno di una generazione di studenti che sia capace di innovare, ritengo che le generazioni future dovranno davvero immaginare un mondo ed un'economia diversi, un modello ed un paese diversi". Così il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti nel giorno della prima campanella in Toscana e in altre regioni d'Italia intervenendo a margine della Siena Summer school on sustainable development organizzata dall'Università di Siena al Santa Chiara Lab. "Conto molto sulla loro capacità creativa e sul loro impegno per poter dare anche a noi che oggi siamo al governo del paese delle idee innovative per come risolvere i problemi" ha aggiunto Fioramonti prima di tenere una lectio magistralis.

"Oggi inizia un percorso formativo che è il momento migliore della vostra vita, investire nella scuola significa investire nei legami sociali, nella capacità di partecipare", ha concluso il ministro.