Incastrato in grata,cane liberato da Vvf

(ANSA) - MONTEVARCHI (AREZZO), 15 SET - rimasto incastrato in una grata di ferro, un pastore tedesco è stato liberato dai vigili del fuoco. È accaduto nel centro di Montevarchi (Arezzo).

Il cane era rimasto con le zampe anteriori incastrate in una grata di ferro in via Meuccio Ruini. Una volta terminato l'intervento l'animale è stato riconsegnato al proprietario.