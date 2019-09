Commisso 'Ribery oggi meglio di Ronaldo'

(ANSA) - FIRENZE, 14 SET - "Io sono contentissimo, è stata una bellissima partita. I ragazzi ci hanno messo il cuore, hanno giocato fino alla fine. Ribery ha giocato meglio di Ronaldo.

Chiesa e Castrovilli, sono stati fenomenali". Lo ha detto a Sky il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, al termine della partita contro la Juventus, finita 0-0. "Prima di venire - ha continuato - avevo detto che non sarei tornato in caso di sconfitta, mi hanno aiutato a tornare. Se mi date tempo voglio vincere qualche cosa. Abbiamo giocato una bellissima partita, abbiamo battuto il record degli abbonamenti in 20 anni, abbiamo ricostruito la squadra che non c'era due mesi fa".