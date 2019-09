Summit spiagge a Castiglione Pescaia

(ANSA) - FIRENZE, 13 SET - Tutto pronto a Castiglione della Pescaia (Grosseto), per la seconda edizione del G20s, il summit delle spiagge italiane, in programma dal 18 al 20 settembre.

L'intento, si spiega, è mettere al centro le esigenze e lo sviluppo delle località balneari riunendo i 20 comuni che da soli riescono ad attirare oltre 70 milioni di turisti all'anno.

Il G20s è un appuntamento annuale itinerante aperto a soggetti pubblici e privati.

Nella tre giorni di incontri, workshop e seminari interverranno sindaci e operatori dei 20 comuni selezionati in base alle presenze registrate nel 2017 (con l'esclusione delle grandi città: Venezia, Napoli, Genova, Palermo). Tra questi si va da Jesolo a Rimini, da Lignano Sabbiadoro a Sorrento, da Vieste ad Arzachena. Tecnici del turismo, studiosi e decision maker si confronteranno per pianificare le strategie di sviluppo del settore, individuare possibili sinergie e scambiarsi buone pratiche. Quattri i temi cardine del confronto: ambiente, sicurezza, fiscalità e promozione.