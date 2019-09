Picchiato in strada a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 13 SET - Aggredito con calci e pugni senza apparente motivo da un uomo, che poi lo ha lasciato ferito a terra e si è allontanato a bordo di un furgone bianco. E' accaduto a un 47enne egiziano, ieri intorno alle 13 a Firenze in via Aretina. A causa delle ferite riportate, l'uomo è stato ricoverato in osservazione all'ospedale di Santa Maria Nuova.

Secondo quanto appreso non è in pericolo di vita.

Indagini sono in corso da parte della polizia, intervenuta sul posto a seguito delle chiamate di alcuni passanti.