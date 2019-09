Botanica di Leonardo in mostra a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 12 SET - Gli studi di Leonardo sulle forme e sulle strutture del mondo vegetale al centro di una mostra ospitata nel complesso di Santa Maria Novella a Firenze dal 13 settembre al 15 dicembre. E' 'La botanica di Leonardo. Per una nuova scienza tra arte e natura', esposizione curata da Stefano Mancuso, Fritjof Capra e Valentino Mercati.

La rassegna, promossa da Palazzo Vecchio e ideata da Aboca, propone un viaggio tra fogli originali, piante reali e installazioni interattive per riflettere anche su evoluzione scientifica e sostenibilità ambientale. Il percorso parte dal chiostro con i 5 grandi poliedri regolari disegnati da Leonardo accompagnati da piante selezionate tra quelle studiate o citate dal Genio. Nel dormitorio si articola poi come un 'organismo vegetale' in cui il linguaggio multimediale offre la possibilità di vivere l'opera leonardiana e i suoi studi in chiave interattiva. Esposti anche tre fogli del Codice Atlantico dell'Ambrosiana. La mostra si conclude con un ripensamento dell''uomo vitruviano'.