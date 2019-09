A Fragranze 170 brand DI profumi

(ANSA) - FIRENZE, 12 SET - Fragranze iconiche firmate da maison internazionali, creazioni olfattive ideate da nasi prestigiosi ma anche linee sviluppate da nuovi talenti e case indipendenti della profumeria artistica. E' il percorso olfattivo in scena a Firenze, dal 13 al 15 settembre, alla Stazione Leopolda per Fragranze, salone organizzato da Pitti Immagine.

A darsi appuntamento 170 brand, ovvero l'Italia dei profumi ma pure la grande profumeria francese, la tradizione inglese, il lusso dal Medio oriente. Arriverà Jean-Claude Ellena, autore di profumi bestseller e talento riconosciuto in tutto il mondo, per la prima retrospettiva a lui dedicata, curata a Chandler Burr.

Nel programma poi di Fragranze dibattiti, un focus sullo skincare con uno spazio speciale al salone, e l'Osservatorio promosso da Pitti con Marco Ricchetti per illustrare la dimensione economica della profumeria artistica: 600 milioni di euro il fatturato in Europa registrato nel 2018.