Fiorentina:ecco Pedro,pronto contro Juve

(ANSA) - FIRENZE, 11 SET - "Se l'allenatore vorrà, io sono pronto per la sfida contro la Juventus". Si è presentato così l'ultimo acquisto della Fiorentina, l'attaccante brasiliano Pedro, 22 anni, proveniente dalla Fluminense. "Il suo nome era in cima alla nostra lista fin dall'inizio - ha dichiarato il consigliere delegato del club viola, Joe Barone -. E' un altro acquisto importante per il futuro della nostra squadra". Ha aggiunto il ds Daniele Pradè: "E'un attaccante moderno e non andrà a intaccare la crescita di Vlahovic. L'abbiamo preso perché innanzitutto Pedro è un goleador". E lo stesso brasiliano non vedevo l'ora di dimostrarlo anche nel calcio italiano: "Il mio punto di riferimento è Ibrahimovic, ma voglio costruire la mia storia, so quanto sia importante la maglia numero 9 da queste parti e farò di tutto per onorarla. Bello giocare insieme a Ribery, bello affrontare Cristiano Ronaldo, speriamo di vincere sabato".