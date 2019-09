Arenato con barca su scogliera, ferito

(ANSA) - ROSIGNANO MARITTIMO (LIVORNO), 10 SET - Uno skipper di nazionalità francese si è arenato con la barca a vela sulla scogliera di Fortullino, nel comune Rosignano Marittimo (Livorno), ferito, è stato soccorso dal bagnino del vicino stabilimento balneare e portato all'ospedale di Cecina (Livorno). I vigili del fuoco hanno inoltre salvato un cane ritrovato a bordo dopo un' ispezione e che è stato dato in custodia alla capitaneria di porto. L'allarme è scattato alle 9:33 con la richiesta di intervento dalla capitaneria di Porto per una imbarcazione di 14 metri incagliata nella zona di Fortullino. I pompieri sono intervenuti con la motobarca, un gommone e il nucleo sommozzatori di Firenze per la verifica dello scafo e le ricerche di ulteriori eventuali persone presenti all'interno e in acqua.