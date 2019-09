Maltempo:a Firenze cade albero, no danni

(ANSA) - FIRENZE, 6 SET - Forte temporale e grandinata su Firenze, nonostante il codice verde previsto per la giornata di sul territorio fiorentino. Il nubifragio si è verificato intorno alle 13 e, come riporta una nota del Comune, ha causato la caduta di un platano in carreggiata sul viale Sanzio: nessun danno a persone. La polizia municipale è intervenuta sul posto per deviare il traffico in direzione porta Romana, in attesa della rimozione della pianta mentre i tecnici della direzione ambiente hanno avviato gli accertamenti sul cedimento. "Nonostante il codice verde - ha detto il vicesindaco Cristina Giachi - abbiamo avuto un forte temporale e una forte grandinata a Firenze intorno alle 13 di oggi. Il temporale ha causato la caduta di un albero, per fortuna senza provocare danni a persone o cose. Nessuna segnalazione è arrivata alla protezione civile da parte dei cittadini. Insieme alla sala operativa monitoriamo l'evolversi delle condizioni meteo e terremo informati i fiorentini".