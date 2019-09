Chianti cambia disciplinare su zuccheri

(ANSA) - FIRENZE, 3 SET - Un cambio del disciplinare del Chianti Docg con la possibilità di adottare un nuovo limite zuccherino a partire dalla vendemmia 2019-2020 che permetterà alle aziende di adeguarsi alle normative Ue e produrre vini di alta qualità e allo stesso tempo in grado di venire maggiormente incontro ai gusti dei mercati stranieri, soprattutto statunitensi, sudamericani e orientali. La modifica al disciplinare è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. La modifica interessa il residuo zuccherino massimo e arriva dopo un lungo lavoro di istruttoria che ha visto in prima fila il consorzio del Chianti come portavoce delle aziende toscane. "Il ministero ha approvato la richiesta di modifica del disciplinare - sottolinea il presidente del Consorzio Giovanni Busi -. Un processo di adeguamento alle normative europee che garantisce maggiore competitività e una maggiore capacità di allinearsi ai gusti dei consumatori esteri. Ci aspettiamo un aumento delle vendite su mercati esteri".