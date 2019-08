Zeffirelli: riaprono Museo e Fondazione

(ANSA) - FIRENZE, 28 AGO - Martedì 3 settembre riapre il Museo Zeffirelli e con esso riprendono la normale attività tutti gli uffici della Fondazione intitolata al maestro - che ha sede a Palazzo San Firenze, nell'omonima piazza fiorentina - compresi l'Archivio e la Biblioteca.

Dopo la pausa estiva, precisa una nota, il Museo Zeffirelli torna con il consueto orario dalle 10 alle 18, tutti i giorni escluso il lunedì. A settembre riprende l'attività didattica e le altre iniziative dedicate ai visitatori che hanno scandito l'ultimo anno: dal 28 settembre torneranno le visite guidate gratuite previste al mattino dell'ultimo sabato del mese, mentre da ottobre riprenderanno gli appuntamenti mensili con 'Archivio mai visto', visite a tema prima in museo poi in biblioteca dove saranno mostrati documenti inediti dell'archivio personale del maestro, che nella parte finale del 2019 avranno per tema Amleto (in ottobre), l'alluvione di Firenze del 1966 (in novembre) e Zeffirelli e l'America (in dicembre).