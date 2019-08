Palazzo Corsini apre prato a festival

(ANSA) - FIRENZE, 27 AGO - Palazzo Corsini di Firenze apre le porte a 'The new generation festival Florence', rassegna di musica, teatro e arte che si terrà a Firenze dal 28 al 31 agosto, con talenti internazionali under 35 che si esibiranno in un teatro all'aperto allestito in soli quattro giorni con palcoscenico di 20 metri e posti a sedere per 500 persone. La location, nel cuore di Firenze, vedrà più di sette km di cavi stesi per il cablaggio e 2.000 corpi illuminanti distribuiti nei giardini all'italiana di Palazzo Corsini sul Prato per creare atmosfere suggestive. Nello stesso luogo, eccezionalmente aperto al pubblico, i prati e la limonaia saranno messi a disposizione del pubblico per consumare un insolito picnic con cibi realizzati da giovani chef. Madrina dell'evento sarà la principessa Giorgiana Corsini, che accoglierà, tra gli altri, i duchi di Kent - un ritorno dopo la loro presenza al festival già l'anno scorso - e il sindaco Dario Nardella.