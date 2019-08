Napolitano conclude soggiorno a Cecina

(ANSA) - CECINA (LIVORNO), 27 AGO - Il Presidente Emerito Giorgio Napolitano, ospite alla caserma Villa Ginori di Marina di Cecina (Livorno), ha voluto fare un saluto di commiato e ringraziare per l'ospitalità ricevuta alla presenza dei vertici militari, il generale Gerardo Restaino e il comandante della base logistica, il colonnello Antonio Iannaccone. Lo rende noto con un comunicato il Comune di Cecina riguardo al periodo di vacanza del presidente emerito nella località toscana.

La giunta comunale di Cecina (Livorno) ha portato i saluti dell'amministrazione al presidente Napolitano. "Siamo onorati che il Presidente abbia scelto Villa Ginori - afferma l'amministrazione comunale -, una struttura importante per il nostro territorio che da qualche anno a questa parte è stata aperta alla cittadinanza anche in virtù di un ottimo rapporto tra l'amministrazione comunale e l'Esercito".