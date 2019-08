Donna morta Arezzo, era legata al letto

(ANSA) - AREZZO, 26 AGO - Era legata a un letto la donna sudamericana trovata morta in un'abitazione di Arezzo stasera. Secondo fonti si tratta di un caso di morte violenta e le indagini vengono fatte per omicidio. Non viene escluso che sia stata strangolata, mentre non emergono elementi che possano attribuire la morte all'uso di un'arma da taglio o da fuoco. La vittima è una sudamericana dall'apparente età di 60 anni. Il ritrovamento è avvenuto nel tardo pomeriggio in via della Robbia. I sanitari del 118 hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per accedere all'abitazione. Trovato il cadavere sul posto è intervenuta la polizia scientifica. Il sostituto procuratore Chiara Pistolesi è andata sul posto per un sopralluogo. Il cadavere è stato trovato in un appartamento a pianterreno di uno stabile di due piani dove ci sono altri alloggi. La polizia li ispeziona tutti. All'esterno dell'edificio solo un campanello riporta il cognome di un inquilino, mentre gli altri sono tutti senza nominativo. La vittima viveva ad Arezzo da molti anni e sarebbe stata sposata. Sul posto è giunta una donna che sarebbe la sorella.