Contrada di Voltaia vince Bravio Botti

(ANSA) - MONTEPULCIANO (SIENA), 25 AGO - La contrada di Voltaia con la coppia di spingitori formata da Attilio 'Attila' Niola e Alessandro 'Digiuno' Paganelli, ha vinto l'edizione 2019 del Bravìo delle Botti a Montepulciano.

Torna quindi alla vittoria Niola, vero e proprio mattatore delle ultime edizioni della manifestazione, precisa una nota, portando il sesto trionfo della storia alla contrada rossonera.

Solo due anni fa, infatti, lo stesso Niola aveva vinto il Bravìo delle Botti in coppia con Matteo Paganelli, gemello dell'attuale compagno di squadra, arrivando a cinque vittorie totali a livello personale negli ultimi sette anni: un dominio che è stato interrotto soltanto da Poggiolo nel corso di due occasioni, l'ultima delle quali lo scorso anno.

La gara di quest'anno, prosegue la nota, è stata anticipata per il rischio di temporali che nel corso del weekend hanno imperversato per Montepulciano a dintorni.