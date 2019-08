Picchia anziana, badante denunciata

(ANSA) - FIRENZE, 24 AGO - Ubriaca ha afferrato per il collo e tirato per i capelli l'anziana 87enne, diversamente abile, che accudiva: ora una 49enne ucraina è stata denunciata per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale avendo inveito contro i poliziotti intervenuti. E' stata inoltre sanzionata anche per ubriachezza manifesta. Denunciato, fanno sapere gli investigatori, anche il figlio dell'anziana per aver dato lavoro a una persona priva di permesso di soggiorno. A chiamare la polizia è stata la vicina di casa dell'87enne che, dopo aver sentito le urla, è entrata in casa disponendo di doppie chiavi dell'appartamento. Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe iniziato dopo che l'anziana avrebbe chiesto qualcosa alla badante la quale si sarebbe alterata, iniziando prima a urlare e poi afferrando la donna per il collo. In passato la 49enne avrebbe già schiaffeggiato l'anziana. La badante ha denunciato la situazione di irregolarità lavorativa nella quale viveva, da qui la denuncia per il figlio dell'anziana.