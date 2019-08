Firenze, lavori al viadotto dell'Indiano

(ANSA) - FIRENZE, 24 AGO - Nuovo asfalto in via delle Bagnese e via del Gelsomino, ma anche interventi di manutenzione sul viadotto dell'Indiano, arteria decisiva per l'attraversamento dell'Arno in città, a Firenze. Sono alcuni dei lavori che prenderanno il via la prossima settimana a cui va aggiunta la posa di cavi in fibre ottiche in via delle Panche e via delle Gore. In particolare per quanto riguarda il viadotto dell'Indiano sono in programma dal 26 agosto nella carreggiata in direzione Firenze nord, nel tratto da via del Perugino a via Gentileschi, lavori di manutenzione del guard rail e dei giunti.

Fino al 31 agosto ci sarà un restringimento di carreggiata per un tratto di 300 metri. Inoltre è prevista l'asfaltatura in via del Gelsomino a seguito di interventi ai sottoservizi. Dalle ore 9 di martedì 27 agosto alle ore 24 del 29 agosto nel tratto da via dei Grecchi a via Malagotti sarà in vigore un restringimento di carreggiata con senso unico alternato.