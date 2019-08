Schiacciato sotto trattore,muore anziano

(ANSA) - GROSSETO, 23 AGO - Un uomo di 84 anni è morto schiacciato sotto un trattore, nel comune di Roccastrada (Grosseto). L'incidente è avvenuto in località Incrociatella.

Sul posto è intervenuto il 118 e una squadra dei vigili del fuoco di Grosseto che hanno estratto l'uomo sotto il mezzo agricolo. L'84enne era già morto all'arrivo dei soccorsi. E' il secondo incidente causato dal ribaltamento di un trattore oggi in Toscana. A Fucecchio, nel Fiorentino, un agricoltore 69enne è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita.