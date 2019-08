Commisso,'Per Ribery ho aperto la cassa'

(ANSA) - FIRENZE, 23 AGO - "Ho aperto la cassa, la stanno usando": così, scherzando coi giornalisti sull'acquisto di Franck Ribery, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso in conferenza stampa allo stadio Franchi. Invece sulla permanenza di Federico Chiesa in viola, il patron ha rivelato: "Ho promesso ad un bambino dell'ospedale pediatrico Meyer di non far andar via Chiesa, e questa promessa è stata mantenuta". Nei trasferimenti di Ribery e Boateng in viola "hanno avuto un ruolo decisivo anche le mogli", ha detto, sorridendo, il presidente che ha ricordato di aver "incontrato Ribery, insieme alla moglie: sono due bravissime persone". Sugli abbonamenti "siamo arrivati a quota 24mila, ma vogliamo arrivare a oltre 25mila", quanto al progetto per il nuovo stadio "non sappiamo ancora quando incontreremo il sindaco Nardella, ma vogliamo investire sulle infrastrutture". Ed infine "Non ho acquistato la Fiorentina per hobby o business. Sono qui per investire e vincere".