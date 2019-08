A festa 90 anni Capannina Arcuri e Calà

(ANSA) - FORTE DEI MARMI (LUCCA), 22 AGO - Tanta gente alla Capannina di Forte dei Marmi (Lucca) per festeggiare il compleanno 90 anni del locale del 'patron' Gherardo Guidi, con madrina la bellissima Manuela Arcuri e Jerry Calà, diventato ormai da 23 anni anni animatore affezionato del locale, che ha visto la presenza anche di tanti giovani. La Capannina come ci tiene con orgoglio a sottolineare Gherardo Guidi "è il locale in attività più longevo del mondo" e "il compleanno dei 90 anni è stato l'evento dell'estate" in Versilia. Per Manuela Arcuri è stato un gradito ritorno nel locale fortemarmino: lei venne alla Capannina agli esordi della sua carriera ed è stata accolta con grande calore dal pubblico. Effervescente e coinvolgente nello stesso tempo lo spettacolo di Jerry Calà 'Sapore di mare', un cult per la Capannina che ha accompagnato la serata fino all'attesissima torta e allo spegnimento delle novanta candeline. "Adesso puntiamo ai 100 anni - dice Gherardo Guidi - un traguardo davvero suggestivo da raggiungere".