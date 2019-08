Accusa malore su patino, morto turista

(ANSA) - PISA, 21 AGO - Un turista ungherese di 49 anni è morto oggi dopo avere accusato un malore in mare a Marina di Vecchiano, davanti alla costa di Pisa. L'uomo era a bordo di un patino insieme alla moglie quando ha cominciato a stare male e ha chiesto soccorso. Riportato a riva gli sono stati praticate sul posto le manovre rianimatorie da parte del personale del 118, ma non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto si è appreso, il turista ha avuto un attacco cardiocircolatorio e il personale sanitario ha fatto di tutto per cercare di salvarlo ma non c'è stato nulla da fare e non ha potuto far altre che constarne il decesso.