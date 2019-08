Tramvia, saggi archeologici nuova linea

(ANSA) - FIRENZE, 19 AGO - Al via oggi i saggi archeologici per la realizzazione della linea tranviaria 3.2, a Firenze. I lavori in questa prima fase riguardano il tratto da viale Matteotti a viale Giovine Italia, compresi piazzale Donatello e piazza Beccaria. La durata complessiva è di due settimane. "Si tratta di indagini preliminari che servono a completare il progetto della tramvia verso Bagno a Ripoli - ha spiegato l'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti -. Gli scavi arriveranno alla profondità di circa un metro e mezzo. Sono necessari per valutare l'esistenza di ritrovamenti archeologici, in particolare per verificare la presenza di testa della mura di Arnolfo, che furono abbattute quando furono costruiti i viali del Poggi, o ancora di vecchie ghiacciaie. Gli scavi si svolgono la notte e le ricerche durante il giorno per ridurre al minimo l'impatto. Sulla base dei risultati avremo indicazioni fondamentali che condivideremo con la Soprintendenza per poter sviluppare al meglio l'aspetto progettuale della nuova linea".