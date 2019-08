Firenze, torna Non ci resta che piangere

(ANSA) - FIRENZE, 19 AGO - A distanza di 35 anni dall'uscita nelle sale si 'Non ci resta che piangere', Firenze rende omaggio al capolavoro di Massimo Troisi e Roberto Benigni con una proiezione gratuita in piazza del Carmine, il 17 settembre.

L'iniziativa sarà anche l'occasione per ricordare la prematura scomparsa di Troisi, avvenuta 25 anni fa. La stessa sera, dalle 21, sarà proiettato anche uno speciale sulla realizzazione del film con interviste agli autori. "Con questa proiezione vogliamo celebrare i 35 anni del film di culto del 1984 e rendere omaggio alla memoria del grande Massimo Troisi - ha detto l'assessore alla cultura del Comune di Firenze Tommaso Sacchi -. La filosofia che anima questa iniziativa è la valorizzazione della commedia fiorentina e toscana, un grande patrimonio non solo di Firenze, ma dell'Italia intera. Ogni anno celebreremo un grande must della tradizione toscana e fiorentina". Gli eventi sono stati proposti e realizzati dall'associazione culturale Bang! in collaborazione con l'amministrazione comunale.