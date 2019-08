50 spettacoli per 'Pinocchio senza fili'

(ANSA) - FIRENZE, 19 AGO - Circo, musica, performance e provocazioni teatrali: sono 50 gli spettacoli che animeranno la quarta edizione di 'Senza fili. Pinocchio street festival', in programma dal 23 al 25 agosto a Collodi (Pistoia). Previsti appuntamenti nel Parco di Pinocchio, nel giardino di villa Garzoni e a Collodi Castello. Ad aprire la kermesse, l'esibizione di 18 giovani musicisti provenienti da Pisa, Santa Maria da Feria (Portogallo) e Belgrado (Serbia), partecipanti al progetto 'Pinocchio joins the orchestra' sostenuto dall'Ue nell'ambito del programma Erasmus+. La stessa sera toccherà alla coppia comica dei 'Lucchettino'. Sabato 24 in scena 'Clown in libertà' mentre il toscano Andrea Kaemmerle si esibirà in 'Balcanikaos', recital umoristico in stile Yiddish. Il 25 agosto sarà la volta dei 'Jashgawronsky Brothers' e della loro musica che nasce da oggetti come scope, secchi, e bidoni della spazzatura. In programma anche le 'Storie per citrulli', piccole pièce teatrali sulle tracce del burattino ribelle.