Fiorentina:Montella, alimentiamo fiducia

(ANSA) - FIRENZE, 17 AGO - ''Teniamo tutti molto alla Coppa Italia e c'è grande emozione per questa prima gara ufficiale, ecco perché servirà la migliore Fiorentina possibile''. Tramite i canali ufficiali del club, Vincenzo Montella ha introdotto così alla sfida di domani pomeriggio al Franchi contro il Monza.

''C'è tanta fiducia verso la squadra - ha continuato il tecnico viola -. Il presidente Commisso ha portato tanto entusiasmo e i tifoso credono in questo nuovo percorso, noi dobbiamo farne tesoro e alimentare tutto ciò coi risultati e le prestazioni anche se c'è ancora molto da fare''. Intanto la priorità è superare il Monza di Berlusconi e Galliani, vecchie conoscenze di Montella dai tempi rossoneri: ''Affrontiamo un avversario pericoloso, reduce dal successo in casa del Benevento, quindi servirà molta concentrazione, ci siamo allenati anche a Ferragosto a dimostrazione di quanto siamo carichi. Vogliamo assolutamente vincere, c'è bisogno della migliore formazione, più o meno sarà la stessa impiegata contro il Galatasaray".