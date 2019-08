Fdi-M5s, tagliati pini piazza Vittoria

(ANSA) - FIRENZE, 16 AGO - Opposizioni all'attacco dell'amministrazione comunale di Firenze, guidata dal sindaco Dario Nardella, per il taglio dei pini di piazza della Vittoria avvenuto questa mattina. Francesco Torselli, coordinatore toscano Fdi, accusa il sindaco di abbattere gli alberi "a lungo difesi dai cittadini, proprio la mattina del 16 agosto, giorno in cui Firenze è più deserta di sempre". "Sconcertati dal vergognoso atto compiuto dall'amministrazione" i consiglieri di Sinistra progetto comune Dimitrij Palagi e Alessandro Draghi di Fdi. "Questa mattina, molto presto - spiegano i due -, protette dalle forze dell'ordine le ditte incaricate hanno abbattuto numerose alberature", "molti attivisti sono stati tenuti lontani attraverso la forza pubblica, c'è stato qualche malore fra i partecipanti". Parla di "sterminio vegetale" il capogruppo M5s Roberto De Blasi che ricorda come "nei giorni scorsi l'associazione piazza della Vittoria aveva ribadito all'amministrazione comunale un progetto alternativo all'abbattimento dei pini".