Accoltellato si trascina in via a Prato

(ANSA) - PRATO, 16 AGO - Poco dopo la mezzanotte un cinese di 45 anni è stato accoltellato a Prato, nel cuore della Chinatown, in via Pistoiese: è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santo Stefano dopo aver subito un delicato intervento chirurgico. La polizia, coordinata dal sostituto procuratore Lorenzo Boscagli, è a lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti ed individuare gli eventuali responsabili, oltre a dover contestualizzare l'aggressione. Gli agenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere della zona e non si esclude che il crimine sia stato perpetrato nell'ambito di un regolamento di conti tra bande. L'allarme è scattato dopo una telefonata al 113 che segnalava un uomo sanguinante, a pochi passi dal bar Scalino. Adesso il cinese ferito è ricoverato nel reparto di rianimazione.