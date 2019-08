Minaccia con coltello i Cc, arrestato

(ANSA) - FUCECCHIO (FIRENZE), 14 AGO - Sorpreso nei boschi delle Cerbaie a Fucecchio (Firenze) durante un pattugliamento antidroga, ha tirato fuori un coltello e minacciato i carabinieri salvo poi desistere e consegnarsi. Si tratta di un 26enne di origine marocchina residente a Lucca, richiedente protezione internazionale e incensurato secondo quanto spiega l'Arma, che è stato poi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti e per minaccia a pubblico ufficiale. I controlli sono scattati ieri per individuare le postazioni di spaccio nell'area boschiva delle Cerbaie, dove i carabinieri con quello di ieri hanno effettuato tre arresti per droga in meno di un mese.

Il 26enne fermato aveva con sè 310 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita, mentre sotto un cespuglio poco distante dal luogo in cui si trovava sono stati rinvenuti 16 involucri contenente cocaina, per un peso di circa 20 grammi.