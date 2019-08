Duomo Siena, torna visibile pavimento

(ANSA) - SIENA, 14 AGO - Dal 18 agosto al 27 ottobre la Cattedrale di Siena torna a scoprire il suo magnifico pavimento a commesso marmoreo, frutto di cinquecento anni di espressione artistica, un viaggio simbolico alla ricerca dei più alti valori dello spirito umano.

Con la scopertura straordinaria si avvia anche il percorso 'Come in cielo, così in terra. Dalla porta alla città del cielo al pavimento', che dalla sommità della Cattedrale e dal Facciatone del Duomo Nuovo conduce ad ammirare le tarsie marmoree.