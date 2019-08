Treni: ripresa circolazione su Faentina

(ANSA) - FIRENZE, 11 AGO - E' ripresa questa mattina, come da programma, la circolazione ferroviaria sulla linea Faentina, tra Borgo San Lorenzo (Firenze) e Faenza, sospesa il 20 luglio scorso per la sostituzione di una travata metallica di oltre 40 metri sul fiume Lamone, a Marradi, impegnando due grandi gru assemblate sul posto per sollevare pesi di 650 e 400 tonnellate.

Inoltre, sono stati fatti lavori di manutenzione straordinaria a un cavalcavia metallico e a un muro di 130 metri a Fognano e a un viadotto a San Martino in Gattara. In questa attività sono stati impegnati ogni giorno circa 50 tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici mentre durante l'interruzione della linea era attivo un servizio sostitutivo di bus. Ora sulla linea continuano fino al 20 settembre i lavori in orario notturno per rinnovare 13 km fra Ronta e Crespino. I tempi dei treni potranno variare di alcuni minuti, la nuova programmazione salvaguarda le fasce orarie dei pendolari in arrivo a Firenze il mattino ed in partenza da Firenze il pomeriggio.