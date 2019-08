Trave acciaio su gru, un morto a Cremona

(ANSA) - CREMONA, 9 AGO - Un operaio fiorentino di 45 anni, Alessandro Rosi, è morto in un incidente sul lavoro all'Acciaieria Arvedi di Cremona. Rosi era dipendente di una ditta esterna.

Secondo una ricostruzione, due gru stavano spostando una trave d'acciaio che, però, si è staccata schiacciando la cabina della gru. Sul posto sono subito arrivati vigili del fuoco, polizia e personale del 118. Un altro operaio, rimasto ferito, è stato portato in codice rosso all'ospedale di Cremona.

L'incidente, spiegano dall'azienda che porta il suo cordoglio alla famiglia, "è avvenuto in un'area attigua al perimetro produttivo della Acciaieria di Cremona" e "ha coinvolto personale e mezzi di aziende esterne specializzate" mentre veniva scaricata una trave da un mezzo speciale.