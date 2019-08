Grave 12enne dopo tuffo piscina all'Elba

(ANSA) - CAPOLIVERI (LIVORNO), 9 AGO - Un ragazzo di 12 anni in vacanza all'Isola d'Elba, originario del Milanese, è stato soccorso per gravi traumi subiti a causa di un tuffo che, secondo prime informazioni, sarebbe avvenuto in una piscina.

L'incidente si è verificato questo pomeriggio a Capoliveri (Livorno) dove il ragazzino si trovava con la famiglia.

Sarebbero stati proprio i familiari a dare l'allarme e sul posto è intervenuto il 118 che ha deciso di trasportare il dodicenne in elicottero all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.