Denunciato per drone sopra Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 9 AGO - Ha fatto volare un drone a Firenze sui tetti del centro storico e sul parco delle Cascine per effettuare riprese aeree della città. Per questo un turista Usa di 26 anni è stato denunciato dalla polizia. Le accuse sono di abusivo esercizio di navigazione aerea e inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione. Quando è stato rintracciato, ieri pomeriggio, in piazza del Cestello, nell'Oltrarno, aveva con sé uno zaino dove era custodito il drone, che è stato sequestrato.