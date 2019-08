Youtuber St3pny a processo per evasione

(ANSA) - FIRENZE, 2 AGO - La procura di Firenze ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio contro la star di Youtube Stefano Lepri, 25 anni, noto sul web col nickname St3pny. Per l'accusa solo nel 2017 avrebbe evaso Iva per circa 76 mila euro omettendo di presentare dichiarazione a fini Iva per redditi pari a 344.000 euro. Il provvedimento è stato disposto dopo accertamenti della guardia di finanza in base a cui lo youtuber tra 2013 e 2018 avrebbe omesso di versare Iva complessivamente per centinaia di migliaia di euro. Il decreto di citazione diretta si riferisce solo al 2017, anno fiscale in cui Lepri avrebbe superato la quota di evasione penalmente rilevante. Per le altre annualità proseguono gli accertamenti.

Le Fiamme gialle hanno ricostruito che St3pny stipulava con agenzie pubblicitarie contratti per pubblicare banner sui video e riguardo a questa attività sarebbero scaturiti i rilievi fiscali.