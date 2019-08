A Pietrasanta i soldati di Eisenhower

(ANSA) - PIETRASANTA (LUCCA), 2 AGO - I monumentali soldati in bronzo dell'artista russo-americano Sergey Eylanbekov, destinati al The Dwight D.Eisenhower Memorial di Washington D.C., imponente costruzione progettata dall'architetto Frank Gehry la cui inaugurazione è prevista l'8 maggio 2020, saranno in mostra in anteprima in piazza Matteotti, davanti al Municipio, a Pietrasanta. Visitatori e turisti, durante questo mese, potranno ammirare 7 delle 12 opere monumentali, alte 3 metri, realizzate da Eylanbekov, residente a New York ma che da diversi anni crea a Pietrasanta. In particolare Eylanbekov lavora presso il laboratorio di Giancarlo Buratti, con la Fonderia Mariani e il laboratorio Cervietti.