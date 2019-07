Trovati due delfini morti in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 31 LUG - Due delfini sono stati trovati spiaggiati in Toscana. Uno era in decomposizione a Capoliveri (Livorno), sull'isola d'Elba, l'altro, un piccolo esemplare, anche questo morto, a Viareggio (Lucca) dove è stato avvistato stamani da un velista al largo del porto. Questo delfino era affiancato da due esemplari femmine più grandi, vivi. Il velista ha contattato telefonicamente la guardia costiera che ha inviato sul posto un battello. Ad ogni tentativo dei militari di recuperare la carcassa del tursiope, meno di 140 cm, si percepiva - spiega la guardia costiera - un evidente comportamento agitato, quasi disperato di altri due delfini adulti femmine, rimasti sempre vicino al piccolo tursiope morto.

Dopo circa 40 minuti di osservazione sul comportamento degli esemplari adulti, l'equipaggio è riuscito a recuperare la carcassa del piccolo delfino. Il piccolo delfino è stato consegnato a ricercatori dell'università di Siena e le analisi verranno svolte in collaborazione con Arpat e Istituto Zooprofilattico di Pisa.