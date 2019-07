Cade da tetto e resta appeso, salvato

(ANSA) - LUCCA, 31 LUG - Un operaio precipitato da un tetto attraverso un lucernario e rimasto appeso per un braccio a diversi metri da terra è stato salvato da polizia e vigili del fuoco. E' accaduto questa mattina alle 9 nei pressi degli 'Ex Macelli' a pochi metri dalle mura di Lucca. L'uomo, colto di sorpresa dalla rottura del lucernaio, è caduto nel vuoto perche' ha trovato sotto di lui l'apertura del solaio sopra la tromba di tre piani di scale: mentre cadeva è riuscito ad aggrapparsi con un braccio all'argine dell'apertura. Gli altri operai che lavoravano con lui hanno provato inutilmente a trarlo in salvo.

Dopo pochi minuti sono arrivate le volanti della polizia e dopo pochi istanti i pompieri. Gli agenti sono riusciti a stabilizzare provvisoriamente l'operaio che penzolava nel vuoto grazie ad una corda e mettendo sotto la punta dei suoi piedi una scala di fortuna. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in campo l'autoscala come punto di ancoraggio per calarsi nel cavedio e mettere definitivamente in salvo l'operaio.