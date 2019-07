Palazzo Blu racconta il Futurismo

(ANSA) - PISA, 25 LUG - Il Futurismo protagonista a Palazzo Blu: dall'11 ottobre al 9 febbraio prossimi saranno in mostra i picchi più significativi del movimento artistico.

L'esposizione, intitolata 'Futurismo', organizzata da Fondazione Palazzo Blu insieme con MondoMostre e curata da Ada Masoero, attraverso più di cento opere tra dipinti, disegni e oggetti d'arte dei maestri del movimento, da Boccioni a Carrà, da Balla a Severini, da Depero Benedetta Cappa Marinetti tra gli altri, oggetti d'arte, "si propone di provare - spiegano i promotori - come i più grandi fra gli artisti futuristi seppero rimanere fedeli alle riflessioni teoriche enunciate nei manifesti, traducendole in immagini dirompenti, innovative e straordinariamente felici sul piano artistico". L'esposizione è scandita in sezioni intitolate ognuna a un manifesto del movimento, per attraversare poi trent'anni di arte futurista, muovendo dal 1910.