Jova beach, non escluso ancora biglietti

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 23 LUG - I biglietti per le due tappe toscane del Jova beach party, il 30 luglio e il 31 agosto a Viareggio (Lucca), sono attualmente esauriti ma potrebbero esserci "eventuali, ulteriori, disponibilità", che in tal casO "saranno comunicate a breve". E' quanto spiegato oggi in occasione della presentazione a Viareggio degli spettacoli, presenti tra gli altri Massimo Gramigni per l'organizzazione e il sindaco Giorgio Del Ghingaro.

Rinnovato poi l'invito di venire in treno a Viareggio: per le entrambe le date predisposti numerosi convogli straordinari per il ritorno (Lucca, La Spezia, Prato, Firenze, Montecatini Terme-Monsummano, Grosseto e Siena) e il potenziamento delle linee già in essere per l'andata. Ci sarà anche la Jova boat, in partenza dall'Elba alle 12 con approdo nel porto viareggino e ritorno alle 3.45. Il 31 agosto previsto anche un treno speciale da Cortona, città natale di Lorenzo.

All'area Jova beach party si potrà accedere dalle 14, dall'ingresso principale di viale Europa.