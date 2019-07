Riders: accordo per 200 assunzioni

(ANSA) - FIRENZE, 22 LUG - Accordo siglato a Firenze da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Firenze per l'assunzione di 200 riders all'interno di Runner Pizza, società fiorentina di food delivery. Con questa intesa, presentata a Palazzo Vecchio, i riders diventano dipendenti subordinati, con tutte le tutele conseguenti. Dopo un lungo confronto Runner Pizza ha accettato di applicare ai lavoratori il Contratto nazionale trasporti e logistico: ai riders sarà riconosciuta anche l'anzianità lavorativa svolta come co.co.co e co.co.pro. e saranno pagati in base al contratto nazionale e non alle consegne. Avranno inoltre riconosciute le ferie, la malattia, gli infortuni. "Questo accordo è uno spartiacque - ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella -. Ora non ci sono più alibi per nessuno, a cominciare dal ministro del Lavoro, a cui chiediamo di applicare il modello Firenze". Sui riders "Di Maio è un anno che spende promesse e non fa niente. Ora c'è il modello Firenze, non ci sono più alibi".