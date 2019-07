Bomba Firenze: attesa la sentenza per 28 imputati

Sono appena entrati in camera di consiglio i giudici del processo contro i 28 anarchici al tribunale di Firenze. La sentenza è attesa a fine della mattinata. le accuse riguardano vari episodi tra cui, il più grave, il tentato omicidio dell'artificiere della polizia di Stato Mario Vece, rimasto gravemente ferito a causa dell'esplosione di un ordigno posizionato la notte di Capodanno 2017 alla libreria Il Bargello di Firenze, vicina a Casapound.

La sentenza potrebbe anche arrivare nel pomeriggio, quando è prevista la presenza in città anche del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che alle 15 sarà in prefettura per la firma del protocollo di intesa tra ministero e Regione Toscana per l'attuazione del numero unico di emergenza europeo 112.

'La carta è solo carta, la carta brucerà' è una delle scritte apparse stamani in alcune strade a Firenze, probabilmente collegabili al processo.