Rifiuti smaltiti abusivamente, 4 denunce

(ANSA) - PRATO, 20 LUG - La polizia municipale di Prato ha denunciato quattro persone per trasporto illecito di rifiuti.

Gli agenti hanno individuato due cittadini marocchini di 41 e 48 anni, notati nel Macrolotto Uno alla guida di un furgone bianco.

La pattuglia si è messa sulle loro tracce accertando che i due entravano da un'uscita secondaria in un pronto moda a conduzione cinese in via Toscana. Qui raccoglievano numerosi sacchi di colore nero caricandoli sul furgone. Quando sono ripartiti il mezzo è stato intercettato: il controllo ha permesso di accertare che il vano di carico era occupato da 22 sacchi con ritagli tessili e carta, etichette per abbigliamento. La perquisizione nella ditta ha permesso di scoprire che tessuti e capi di abbigliamento venivano da lì. La ditta, inoltre, non aveva la documentazione amministrativa per la gestione dei rifiuti. I 4 stranieri sono stati denunciati. Se condannati dovranno scontare una pena che prevede l'arresto da 3 mesi a 1 anno o pagare un'ammenda da 2.600 a 26.000 euro.