Parte restauro delle scalinate di Vasari

(ANSA) - FIRENZE, 20 LUG - Iniziato il restauro degli scaloni vasariani di Palazzo Vecchio, maestose scalinate gemelle che conducono dal Cortile di Michelozzo al Salone dei '500. L'ultimo intervento risaliva ad oltre 20 anni fa. Gli scaloni apparivano usurati dal tempo e dall'uso e pertanto, spiega il Comune di Firenze, si è reso necessario un intervento, dal costo di 150 mila euro, che durerà sei mesi. Piccoli cantieri avanzeranno via via per creare meno disagi. Saranno ripuliti e restaurati i soffitti, le scalinate e le pareti.