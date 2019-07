Tir perde carico, Aurelia chiusa ore

(ANSA) - GROSSETO, 19 LUG - E' stata riaperta da poco l'Aurelia in direzione Roma al chilometro 143 nel comune di Orbetello (Grosseto) rimasta chiusa per oltre sei ore per consentire i lavori di ripristino e di pulizia a seguito di un incidente. Il traffico era stato deviato con uscita obbligatoria a Orbetello Scalo. L'incidente è avvenuto alle 3.52 di questa mattina quando un autoarticolato è uscito di strada urtando la barriera spartitraffico e perdendo il carico sulla carreggiata.

Una squadra di vigili del fuoco di Orbetello ha lavorato tutta la notte, con l'autogru, per rimuovere il mezzo e il materiale finito sulla sede stradale. L'autista, un 37enne di Pisa, è stato trasferito all'ospedale di Orbetello. Sul posto per i rilievi la polizia stradale e i carabinieri.